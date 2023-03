Η Έλενα Ριμπάκινα νικώντας την Αρίνα Σαμπαλένκα με 7-6(11), 6-4 κατέκτησε τον τίτλο στο Indian Wells, πήρε ρεβάνς για τον χαμένο τελικό στο Australian Open και ανέβηκε στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης, στο Νο.10 έπεσε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Έλενα Ριμπάκινα ολοκλήρωσε τη δουλειά στο Indian Wells, φθάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου, του πρώτου της καριέρας της σε 1000άρι τουρνουά.

Η 23χρονη που αγωνίζεται για το Καζακστάν, νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 7-6(11), 6-4 κατακτώντας τον 4ο τίτλο της καριέρας της και πρώτο μετά το περσινό Wimbledon.



Με την πρώτη νίκη της επί της Σαμπαλένκα, πήρε και ρεβάνς για τον χαμένο τελικό στο Austalian Open πριν από δύο μήνες.

Παράλληλα, η Ριμπάκινα με τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο Indian Wells, ανέβηκε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, φθάνοντας στο Νο.7, με τη Μαρία Σάκκαρη να χάνει ισάριθμες θέσεις και να πέφτει στο Νο.10.

Η Σαμπαλένκα γνώρισε τη 2η ήττα της στο 2023 σε 20 συνολικά παιχνίδια, χάνοντας την ευκαιρία να φθάσει στους 13 τίτλους και 5ο σε WTA 1000.

Indian Wells has a CHAMPION



What a week in #TennisParadise for Elena Rybakina! pic.twitter.com/zTZYiAHNPr