Η Πέτρα Κβίτοβα θα είναι η αντίπαλος της Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Τα δύσκολα αρχίζουν για την Μαρία Σάκκαρη στο Indian Wells, καθώς η Πέτρα Κβίτοβα θα είναι η επόμενη αντίπαλός της.

Η έμπειρη Τσέχα δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Σάσνοβιτς από την Λευκορωσία, αλλά τα κατάφερε σε τρία σετ (6-7, 6-4, 6-4) έπειτα από 2 ώρες και 32 λεπτά.

Θα βρεθεί στο δρόμο της Μαρίας για έβδομη φορά (3-3 το μεταξύ τους ρεκόρ) και πρώτη μετά το περσινό US Open όπου η Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ για να προκριθεί στις «16» της διοργάνωσης.

Οι εκπλήξεις πάντως στο ταμπλό των γυναικών δεν έλειψαν ούτε τώρα. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο2 στο ταμπλό, αποκλείστηκε από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι με 2-1 σετ (2-6, 6-3, 6-3) σε ένα ματς που είχε ξανά προβλήματα με το σερβίς της (10 διπλά λάθη).

