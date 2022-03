Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στη φάση των «32» στο Indian Wells, όπου θα αντιμετωπίσει την Πέτρα Κβίτοβα

H Μαρία Σάκκαρη μετά το διπλό συνεχίζει και στο μονό στο Indian Wells. Η 27χρονη Ελληνίδα νίκησε την Τσέχα, Κατερίνα Σινιάκοβα με 6-3, 7-5 και συνεχίζει στη φάση των «32» του απλού γυναικών.

Η Σάκκαρη πέτυχε την 3η νίκη της σε πέντε παιχνίδια που έχει παίξει με τη Σινιάκοβα και πέρασε στον 3ο γύρο, όπου θα συναντήσει μια άλλη Τσέχα, την Πέτρα Κβίτοβα, που με τη σειρά της ξεπέρασε το εμπόδιο της Λευκορωσίδας, Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς με 6-7(4), 6-4, 6-4.

We see ya, @mariasakkari



Safely through Round 2!#IndianWells pic.twitter.com/phkBVKCTGh