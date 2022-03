Σερένα Γουίλιαμς: «Αν έκανα ότι ο Ζβέρεφ, τώρα θα ήμουν φυλακή»

Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε σύγκριση της τιμωρίας της και αυτής του Ζβέρεφ στις δύο αντίστοιχες επιθέσεις κατά των διαιτητών.

Η επίθεση της Σερένα Γουίλιαμς κατά του διαιτητή σε εκείνον τον αλησμόνητο τελικό με την Οσάκα στο US Open, εξακολουθεί να συζητείται.

Η Αμερικανίδα είχε τιμωρηθεί τότε γιατί αποκάλεσε ψεύτη και κλέφτη τον διαιτητή, κατηγορώντας τον μάλιστα για σεξισμό επειδή την τιμώρησε με έναν πόντο για coaching (κάτι που παραδέχτηκε ο Μουράτογλου ότι έκανε βέβαια στη συνέχεια).

Η Σερένα τιμωρήθηκε τότε με 17.000 δολάρια για τρεις παραβιάσεις κανονισμών. Η σπουδαία τενίστρια, παραχώρησε συνέντευξη στο CNN και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για την επίθεση του Ζβέρεφ με την ρακέτα στον διαιτητή του διπλού στο Ακαπούλκο. Ο Γερμανός τιμωρήθηκε με 40.000 δολάρια και αποκλεισμό από το τουρνουά, με την Σερένα να θεωρεί πως αν αυτή είχε πράξει το ίδιο με την ρακέτα της και έβριζε τον διαιτητή, τότε θα… είχε μπει φυλακή.

«Υπάρχουν σίγουρα δυο μέτρα και δυο σταθμά. Πιθανότατα θα ήμουν στη φυλακή αν έκανα κάτι τέτοιο, κυριολεκτικά, δεν κάνω πλάκα. Βασικά κάποτε μου επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι» είπε η Γουίλιαμς.

«Το βλέπεις αυτό (ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση) και από άλλα πράγματα που συμβαίνουν στο tour. Σκέφτεσαι τι θα γινόταν αν το έκανα εγώ αυτό. Αλλά δεν πειράζει, στο τέλος της ημέρας είμαι αυτή που είμαι και αγαπώ αυτό που είμαι» πρόσθεσε.

Serena Williams was asked on CNN about Zverev attacking the umpire in Acapulco:



“There is absolutely a double standard. I would probably be in jail if I did that. Like, literally, no joke.”



(Still no word from ATP on their “review” of the incident.)



pic.twitter.com/vzSNTcXU0j