Στην προημιτελική φάση του Australian Open προκρίθηκαν οι Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ, επικρατώντας στη φάση των "16" χωρίς δυσκολίες...

Μία θέση στην 8άδα του Australian Open έλαβαν οι Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ. Αμφότερες δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στα ματς της φάσης των "16" και θα βρεθούν αντιμέτωπες στην επόμενη φάση, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά.

H No.2 τενίστρια στον κόσμο έβαλε φρένο στα όνειρα της Αυστραλής qualifier Μάντισον Ίνγκλις και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης για τρίτη φορά, επικρατώντας με 6-0, 6-3. Η Έλενα Ριμπάκινα άφησε εκτός με 6-1, 6-3 την Ελίζ Μέρτενς και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Το head to head με τη Σβιόντεκ είναι 6-5 υπέρ της Κα΄ζάκας, με τη Ριμπάκινα να έχει κερδίσει την τελευταία τους αναμέτρηση πέρυσι στο WTA Finals.

Στα προημιτελικά του Australian Open πέρασε για πρώτη φορά η Αμάντα Ανισιμόβα, περσινή φιναλίστ σε Wimbledon και US Open. H 24χρονη Αμερικανίδα θα συναντήσει στα ημιτελικά τη συμπατριώτισσά της Τζέσικα Πεγκούλα.

Οι άλλοι προημιτελικοί, θυμίζουμε, είναι Σαμπαλένκα - Γιόβιτς και Γκοφ - Σβιτολίνα.