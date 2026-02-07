Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε πως αποχωρεί από την ιδέα της European Super league.

Φινάλε στην ανάμειξή της με το πρότζεκτ της European Super League έβαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) η Μπαρτσελόνα.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσής τους, οι Καταλανοί γνωστοποίησαν στο ευρύ κοινό πως ενημέρωσαν τα υπόλοιπα κλαμπ της ESL ότι πλέον δεν αποτελούν μέρος αυτού του πρότζεκτ, έχοντας συμφιλιωθεί πλήρως με την UEFA.

Άλλωστε, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Τζοάν Λαπόρτα σε δηλώσεις του είχε αναφερθεί στη συγκεκριμένη απόφαση των «μπλαουγκράνα», η οποία πλέον πήρε και επίσημη μορφή. Ουσιαστικά, στο όλο εγχείρημα έχει μείνει μόνη της πλέον η... μισητή αντίπαλος, Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανακοίνωση:

Η Μπαρτσελόνα ενημερώνει ότι σήμερα κοινοποίησε επίσημα στην EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY και στους συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτήν την αποσύνδεσή της από το project της European Super League.