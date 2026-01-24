Τζόκοβιτς: Παραλίγο να χτυπήσει ball kid και ν' αποκλειστεί (vid)

Δημήτρης Μύτικας
Νόβακ Τζόκοβιτς, Australian Open, Ball Kid
Πολύ τυχερός στάθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην αναμέτρηση του με τον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ, όταν το μπαλάκι μετά από χτύπημά του πέρασε εκατοστά μακριά από ένα ball kid..

Μπορεί να πήρε τη νίκη στα τρία σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ, αλλά μία στιγμή εκνευρισμού θα του κόστιζε την παρουσία του στο Australian Open. Ο Σέρβος τενίστας παραλίγο να χτυπήσει ball kid, συμβάν για το οποίο αργότερα ζήτησε συγγνώμη.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στο δεύτερο σετ της αναμέτρησης. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προηγούνταν με break (4-2) και ο Ολλανδός σέρβιρε για να μειώσει. Μετά το τέλος ενός πόντου, τον οποίο κέρδισε ο 38χρονος, ένα άτσαλο χτύπημα του ίδιου παραλίγο να χτυπήσει ένα ball kid.

Όπως φαίνεται από το βίντεο, το μπαλάκι περνάει πολύ κοντά από το ball kid. Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε, καθώς εάν το μπαλάκι χτυπούσε το ball kid αυτό θα σήμαινε αυτόματα αποκλεισμό για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, πράγματα οποίο έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Η απολογία του Τζόκοβιτς

Μετά το τέλος του ματς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολογήθηκε για την ενέργειά του. Έκανε ξεκάθαρο πως δεν το έκανε επίτηδες, αλλά πάνω στα νεύρα του. Τόνισε πως ήταν αρκετά τυχερός, ζητώντας συγγνώμη από τον ball kid.

Οι δηλώσεις του

«Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό. Δεν ήταν απαραίτητο και έγινε εν βρασμώ. Ήμουν τυχερός εκεί και λυπάμαι αν προκάλεσα οποιαδήποτε αναστάτωση στο ball kid ή σε οποιονδήποτε άλλον».

