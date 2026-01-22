Η Πάουλα Μπαντόσα πλήρωσε την ήττα της από την Οξάνα Σελεχμέτεβα (Νο.101) με 2-0 σετ στο Australian Open με βουτιά 38 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Πάουλα Μπαντόσα μετά τη μεγάλη απουσία της εξ αιτίας των προβλημάτων τραυματισμού, θέλησε να κάνει μια νέα αρχή στην καριέρα της από το Australian Open.

H 26χρονη Ισπανίδα νίκησε στον 1ο γύρο την Ζαρίνα Ντίας από το Καζακστάν με 2-0μ σετ, όμως στις δηλώσει της ανάφερε την έλλειψη ρυθμού.

Και στον 2ο γύρο αυτό φάνηκε, ήττα από την 23χρονη Ρωσίδα Οξάνα Σελεχμέτεβα (Νο.101) με 6-4, 6-4, με την Μπαντόσα να έχει μόλις 55% στο πρώτο σερβίς και 36 αβίαστα λάθη.

Ένας αποκλεισμός που έχει επίπτωση και στη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη, η Μπαντόσα είχε να υπερασπιστεί τους βαθμούς από την περσινή της πορεία μέχρι τα ημιτελικά στο Australian Open.

Έτσι μετά τον αποκλεισμό της από τον 2ο γύρω έχασε 710 βαθμούς, υποχώρησε κατά 38 θέσεις και βρέθηκε στο Νο.64 της παγκόσμιας κατάταξης.

Pues se despide Paula Badosa en segunda ronda. Llegó a igualar un 4-0 en contra en el primer set y a salvar una bola de partido y dar síntomas de remontada, pero no llegó.



Semifinalista el año pasado, perderá muchos puntos. Importante recuperar el tono.pic.twitter.com/yNY4JWndm4 January 22, 2026

Nίκες για τα φαβορί

Σε άλλα σημερινά παιχνίδια στο κάτω μέρος του ταμπλό, η Ίγκα Σβιόντεκ νίκησε τη Μαρί Μπουζκόβα με 6-2, 6-3 και στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Άννα Καλίνσκαγια.

Η κάτοχος του τίτλου Μάντισον Κις νίκησε την Ασλιν Κρούγκερ με 7-5, 6-1 και η Τζέσικα Πεγκούλα τη ΜακΚάρντεϊ Κέσλερ με 6-0, 6-2.

Η Ναόμι Οσάκα επικράτησε επί της Ρουμάνας, Σοράνα Κιρστέα με 6-3, 4-6, 6-2, η Αμάντα Ανισίμοβα δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Κατερίνα Σινιάκοβα (6-1, 6-4), ενώ στον 3ο γύρο θα είναι και η Έλενα Ριμπάκινα μετά το 7-5, 6-2 απέναντι στη Βαρβάρα Γκράτσεβα.



