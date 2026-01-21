Australian Open: «Καθάρισε» και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο ο Αλκαράθ
Σε ρυθμούς πρεμιέρας παρέμεινε ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος απέναντι στον Γιάνικ Χάνφμαν χρειάστηκε τρία σετ για να πάρει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open. Ο Ισπανός τενίστας νίκησε με 7-6(4), 6-3, 6-2 του Γερμανού σε ένα ματς που... αγχώθηκε μόνο στο πρώτο σετ.
Όπως αποδεικνύει και το τελικό σκορ, ο Νο.1 του κόσμου δεν ήταν τόσο κυριαρχικός στο πρώτο σετ. Ο Χάνφμαν ήταν αρκετά ανταγωνιστικός, του δημιούργησε προβλήματα, με αποτέλεσμα το σετ να κρίνεται στο tie-break. Εκεί, ο Αλκαράθ ήταν καλύτερος και κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-6(4).
Στα επόμενα δύο σετ, ο Ισπανός τενίστας ανέβασε κατακόρυφα το ρυθμό του και το ματς μετετράπη σε μονόλογο. Ο νεαρός κάτοχος έξι Grand Slam επέτρεψε στον αντίπαλό του να πάρει μόλις πέντε games και με σχετική άνεση έκλεισε τα σετ για να έρθει η νίκη.
Αντίπαλος του Κάρλος Αλκαράθ, στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Μίκαελ Τζενγκ - Κορεντίν Μουτέ.
