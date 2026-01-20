Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Australian Open πήρε η Ναόμι Οσάκα, επικρατώντας 6-3, 3-6, 6-4 της Αντονία Ρούτζιτς στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης...

Μετά την είσοδό της στο court ως μοντέλο, η Ναόμι Οσάκα πήρε τη νίκη στον πρώτο γύρο του Australian Open απέναντι στην Αντονία Ρούτζιτς με 6-3, 3-6, 6-4 για να προκριθεί στην επόμενη φάση του πρώτου Grand Slam της σεζόν.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια από το πρώτο δευτερόλεπτο τράβηξε τα βλέμματα πάνω της κάνοντας μία εντυπωσιακή είσοδο στο κεντρικό court. Τις εντυπώσεις διατήρησε και στην αρχή του ματς, όπου με δύο breaks έναντι ενός κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4.

Βέβαια, η Οσάκα δεν κατάφερε να διατηρήσει το ρυθμό της και είδε την αντίπαλό της να της κάνει γρήγορο break (2-0). Η Ρούτζιτς δεν απειλήθηκε στη συνέχεια από την Νο.17 του κόσμου και με 6-3 έφερε το ματς στα ίσα, στέλνοντας το σε τρίτο σετ.

Εκεί, οι δύο τενίστριες αντάλλαξαν αρκετά break και δεν ήταν σταθερές πίσω από το σερβίς τους. Με το σκορ στο 4-3 υπέρ της Τσέχας, η Οσάκα έκανε ένα σερί 3-0 games και με 6-4 έκλεισε το σετ για να πάρει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Στη επόμενη φάση η Οσάκα θ' αντιμετωπίσει την Σοράνα Κιρστέα, η οποία επικράτησε νωρίτερα της Έβα Λίς με 3-6, 6-4, 6-3.

«Καθάρισαν» στα δύο Ριμπάκινα και Κιζ

Νωρίτερα από την αναμέτρηση της Ναόμι Οσάκα, οι Έλενα Ριμπάκινα και Μάντισον Κιζ έκαναν την πρεμιέρα τους στο Australian Open παίρνοντας το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Χρονικά προηγήθηκε η αναμέτρηση της κατόχου του τίτλου, Μάντισον Κιζ. Η Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε της Ολεκσάντρα Ολινίκικοβα με 7-6(6), 6-1) και πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο απέναντι στην Άσλιν Κρούγκερ.

Έπειτα η Έλενα Ριμπάκινα «καθάρισε» την Κάγια Γιούβαν με 6-4, 6-3. Μια αναμέτρηση, στην οποία η Καζάκα τενίστρια κυριάρχησε της τενίστριας από τη Σλοβενία και εντός μίας ώρας και 13 λεπτών προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Εκεί, η Νο.5 του κόσμου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Βαρβάρα Γκράτσεβα για μία θέση στον τρίτο γύρο.