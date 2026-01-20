Η Οσάκα τρέλανε το Australian Open: Εμφανίστηκε ντυμένη σαν μοντέλο από τον σχεδιαστή της Beyonce

Η Ναόμι Οσάκα σε πολλές περιπτώσεις έχει καταφέρει να συνδέσει τη μόδα με τον αθλητισμό με έναν τρόπο μοναδικό, κάτι που επανέλαβε και στο φετινό Australian Open. Αυτή τη φορά, μάλιστα η στυλιστική επιλογή της έκανε πραγματικό «ντόρο» και συζητήθηκε έντονα στα social media μιας και δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Η ίδια εμφανίστηκε ντυμένη ως γαλάζια μέδουσα, κρατώντας μία άσπηρη ομπρέλα και φορώντας ένα μακρύ άσπρο πέπλο, με την 28χρονη τενίστρια να εξηγεί στη Vogue την έμπνευση πίσω από το σύνολο που επέλεξε να φορέσει.

Από πού άντλησε έμπνευση

Η Ιαπωνέζα τενίστρια είπε χαρακτηριστικά ότι ενώ μία μέρα διάβαζε στην κόρη της, Σάι, μια μέδουσα που είδε στο βιβλίο την ενέπνευσε για τη δημιουργία του walk-on look της.

Η Οσάκα πήρε αυτήν την ιδέα και την υλοποίησε μαζί με τον Ρόμπερτ Γουν, γνωστό για τις φαντασμαγορικές δημιουργίες που έχει φτιάξει στο παρελθόν σε Μπιγιόνσε και Αριάνα Γκράντε. Οι πεταλούδες πάνω στο ρούχο της, ήθελε να συμβολίζουν τη γέννηση και την αλλαγή,ενώ η κίνηση του υφάσματος ήθελε να δίνουν την εντύπωση της ρευστότητας που συμβολίζει την εξέλιξη ως αθλήτρια και ως μητέρα.

Μετά τα ρούχα με τα στρας και τα... Labubu, μετά τα τούλινα φουστάνια και τους τεράστιους φιόγκους που έχει κατά καιρούς φορέσει, η Οσάκα το πήγε σε άλλο επίπεδο στο Αυστραλιανό Όπεν.