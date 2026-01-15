Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του Australian Open και το πιθανό μονοπάτι του έως το τέλος της διοργάνωσης.

Μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη για το Australian Open ακολούθησε αυτή του Στέφανου Τσιτσιπά για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Ο Έλληνας τενίστας μετά την σύντομη παρουσία του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, έμαθε τον αντίπαλό του και το μονοπάτι του στο θεσμό. Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, με τον οποίο συναντήθηκαν προσφάτως για το United Cup.

Εφόσον ο 27χρονος τενίστας περάσει στον πρώτο γύρο θ’ αντιμετωπίσει έναν εκ των Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ή Τόμας Μάτσαχ. Στη συνέχεια, ενδέχεται να παίξει κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι, με τον Τέιλορ Φριτζ να είναι ο επικρατέστερος για το ματς της φάσης των «16».

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο τέταρτο του Νόβακ Τζόκοβιτς.