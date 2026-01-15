Australian Open: Η κλήρωση του Τσιτσιπά
Μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη για το Australian Open ακολούθησε αυτή του Στέφανου Τσιτσιπά για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.
Ο Έλληνας τενίστας μετά την σύντομη παρουσία του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, έμαθε τον αντίπαλό του και το μονοπάτι του στο θεσμό. Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, με τον οποίο συναντήθηκαν προσφάτως για το United Cup.
Εφόσον ο 27χρονος τενίστας περάσει στον πρώτο γύρο θ’ αντιμετωπίσει έναν εκ των Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ή Τόμας Μάτσαχ. Στη συνέχεια, ενδέχεται να παίξει κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι, με τον Τέιλορ Φριτζ να είναι ο επικρατέστερος για το ματς της φάσης των «16».
Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο τέταρτο του Νόβακ Τζόκοβιτς.
2026 Australian Open Men’s Singles Draw pic.twitter.com/7euHyH8oxj— TennisONE App (@TennisONEApp) January 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.