Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 2-0 σετ στον 2ο προκριματικό γύρο στο Australian Open.

H προσπάθεια της Δέσποινας Παπαμιχαήλ να φθάσει σε μια παρουσία στο κυρίως ταμπλό σε Grand Slam σταμάτησε στη Μελβούρνη απέναντι στη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, η Ουκρανή επικράτησε με 6-1, 6-2 σε αγώνα για τον 2ο γύρο των προκριματικών στο Australian Open.

H Παπαμιχαήλ, Νο.160, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην ανωτερότητα της 25χρονης Ουκρανής παίκτριας, Νο.110 στον κόσμο.

Η Σταροντούμπτσεβα επέβαλε πολύ γρήγορα τον ρυθμό της στον αγώνα, τελειώνοντας το παιχνίδι με 24 winners, έναντι των επτά της Παπαμιχαήλ, πέτυχε πέντε breaks σε 11 ευκαιρίες, με την Ελληνίδα παίκτρια να έχει ένα break σε δύο ευκαιρίες.

Τα αβίαστα λάθη κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα (31 για την Παπαμιχαήλ, 28 για τη Σταροντούμπτσεβα), όμως αποτελεσματικότητα της Σταροντούμπτεβα έκαναν τη διαφορά και την χάρισαν την πρόκριση στον 3ο γύρο των προκριματικών και μια νίκη πριν από την είσοδο στο κυρίως ταμπλό.

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό στο απλό ανδρών και γυναικών θα γίνει την Πέμπτη (15/1) και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη Μαρία Σάκαρη θα μάθουν το μονοπάτι τους στο πρώτο Slam της χρονιάς.