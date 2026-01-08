Η φιναλίστ του 2024 στο Australian Open, Κινγουέν Ζενγκ, απέσυρε τη συμμετοχή της από το πρώτο Grand Slam της σεζόν, αποκαλύπτοντάς το μέσω των social media.

Εκτός του Australian Open τέθηκε η Κινγουέν Ζενγκ, η οποία ενημέρωσε το τενιστικό κοινό πως ούσα ανέτοιμη δεν θα λάβει μέρος στο πρώτο Grand Slam της σεζόν.

Αν και όπως τόνισε η off-season κύλησε ομαλά και η ανάρρωσή τη πήγε πολύ καλά, αξιολόγησε μαζί με την ομάδα και το γιατρό της πως δεν είναι συνετό να λάβει μέρος σε ένα τόσο ανταγωνιστικό τουρνουά. Παράλληλα έκανε ξεκάθαρο πως ανυπομονεί να επιστρέψει στα court και να παραμείνει υγιής.

Σημειώνεται πως η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού, από τον περασμένο Σεπτέμβριο ταλαιπωρούνταν με τραυματισμό στον ώμο, ο οποίος την ανάγκασε να μείνει εκτός στο υπόλοιπο της σεζόν.

Η ανάρτησή της Κινγουέν Ζενγκ

«Με λύπη σας ανακοινώνω ότι μετά από την αξιολόγηση της ομάδα μου και τη συμβουλή του γιατρού αποσύρομαι από το Australian Open 2026.

Η λήψη αυτής της απόφασης ήταν απίστευτα δύσκολη για μένα. Η Μελβούρνη το “τυχερό μέρος” για μένα, εδώ σημείωσα την πρώτη μου νίκη σε Grand Slam σε κυρίως ταμπλό και είχα την καλύτερη εμπειρία μου. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το μέρος και ανυπομονούσα να ξεκινήσω τη νέα μου σεζόν από το Melbourne Park.

Παρά το γεγονός ότι η ανάρρωσή μου προχωράει καλά και η off-season εξελίχθηκε ομαλά, για να παίξει κάποιος σε ένα Grand Slam απαιτείται να διατηρεί εξαιρετικά υψηλή αγωνιστική κατάσταση. Προς το παρόν δεν έχω φτάσει ακόμα στην καλύτερη κατάσταση που έχω θέσει ως στόχο. Ανυπομονώ να επιστρέψω 100% υγιής στα court και να έχω μια δυνατή σεζόν το 2026».