Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στα προκριματικά στο Australian Open

Η Παπαμιχαήλ επιστρέφει στο Australian Open
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ βρίσκεται στις λίστες συμμετοχών των προκριματικών στο Australian Open και θα έχει την ευκαιρία να παίξει για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έπειτα από απουσία ενός έτους επιστρέφει στο Australian Open, καθώς βρίσκεται στις λίστες των προκριματικών στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς που ξεκινά στη Μελβούρνη στις 12 Ιανουαρίου.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις λίστες των προκριματικών και η 32χρονη παίκτρια από την Πρέβεζα βρίσκεται σε αυτές, αποτέλεσμα της παρουσίας της μέσα στο 2025.

Η Παπαμιχαήλ που ολοκλήρωσε τη χρονιά στο Νο.162 της παγκόσμιας κατάταξης, θα δώσει το «παρών» για 4η φορά στα προκριματικά του Australian Open, όπου πραγματοποίησε το καλύτερο αποτέλεσμά της το 2023, φτάνοντας έως τον 2ο γύρο. Για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό απαιτούνται τρεις νίκες στα προκριματικά.

Μέσα στο 2025 η Παπαμιχαήλ κατέκτησε δύο τίτλους σε 35άρια τουρνουά της ITF, ενώ είχε και δύο μεγάλες πορείες έως τα ημιτελικά σε 125άρια τουρνουά της WTA στο τέλος της χρονιάς, μεταξύ αρκετών ακόμα πολύ καλών αποτελεσμάτων.

 

Το όριο για τα προκριματικά των ανδρών είναι στο Νο.230 και όπως συνήθως αναμένεται να πέσει μερικές θέσεις μέχρι την έναρξη του τουρνουά, ενώ στις γυναίκες είναι στο Νο.233.

     

