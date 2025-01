Η Μάντισον Κις είχε περισσότερη δημιουργία και σταθερότητα στο παιχνίδι της, '«έσβησε» match point, για να νικήσει την Ίγκα Σβιόντεκ με 2-1 σετ και να βρεθεί στον τελικό του Australian Open απέναντι στη Αρίνα Σαμπαλένκα.

H Mάντισον Κις «χτύπησε» για πρώτη φορά την πόρτα του τελικού στο Australian Open πριν από 10 χρόνια, το επιχείρησε ξανά το 2022, τελικά τρίτη και φαρμακερή για την 29χρονη Αμερικανίδα που υπέταξε την Ίγκα Σβιόντεκ με 5-7, 6-1, 7-6(8) και προκρίθηκε στον τελικό.

Και το Σάββατο (25/1) θα βρει απέναντί της την Αρίνα Σαμπαλένκα, με στόχο να τις χαλάσει το πάρτι για τον 3ο σερί τίτλο της στη Μελβούρνη.

Όμως νικώντας τη Σβιόντεκ η Κις έκανε ήδη ένα δώρο στη Λευκορωσίδα, καθώς ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού η Σαμπαλένκα παραμένει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Madison Keys’ reaction after beating Iga Swiatek to reach the Australian Open final.



She bursts into tears.



Match point saved against the world #2.



This lady has had so many painful losses in Grand Slams.



No one deserves this more. 🥹



pic.twitter.com/jNkzGcW3bO January 23, 2025

Η Κις με μεγαλύτερη σταθερότητα άφησε εκτός συνέχειας την Ιγκα Σβιόντεκ, προκρίθηκε στον δεύτερο τελικό της σε Grand Slam, μετά εκείνον στο US Open το 2017, όπου είχε ηττηθεί από τη Σλόαν Στέφενς.

Aryna Sabalenka and Madison Keys will face each other in the Australian Open Final.



Aryna leads the head to head 4-1 & has won their last 3 meetings.



The last time they played in a Grand Slam was the US Open Semifinal in 2023, which Aryna won in three sets.



Aryna is 3-1 in… pic.twitter.com/PG1bYXMgRt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2025

Και η Σβιόντεκ, είχε την ευκαιρία να τελειώσει τον αγώνα στο 12ο game του 3ου σετ, όμως για δεύτερη φορά απέτυχε να βρεθεί στον τελικό του Australian Open, πληρώνοντας τη νευρικότητά της και την ελάχιστη δημιουργία της απέναντι στην Κις, που είχε 36 winners και η ίδια μόλις 22.

To 1o σετ χαρακτηρίστηκε από τα επτά συνολικά break. Tέσσερα διαδοχικά στην αρχή, με τη Σβιόντεκ να διατηρεί πρώτη το σερβίς της, για το 3-2. Η παίκτρια από την Πολωνία με νέο break έκανε το 4-2 και ξέφυγε με 5-2, έτοιμη για να κλείσει το σετ.

Η Κις κατακτώντας το πρώτο δικό της service game μείωσε σε 5-3 κι έπαιξε τη ζαριά για να μείνει στο σετ. Βγήκε στην Αμερικανίδα, break για το 5-4 και αμέσως μετά η απόλυτη ισορροπία (5-5). Όμως δεν είχε συνέχεια, η Σβίοντεκ έκανε το 6-5, με backhand winner έφθασε σε set point (30-40) και με το λάθος της Κις, πέτυχε το 7-5.

Η Σβιόντεκ ήταν αυτή που κλήθηκε να κυνηγά στο 2ο σετ. Η Κις με break έκανε το 1-0, διατηρώντας το σερβίς της έγινε το 2-0, νέο break για το 3-0, love game για το 4-0, μέσα σε 15 λεπτά και με επιμέρους σκορ πόντων 16-5 η Αμερικανίδα είχε στριμώξει για τα καλά την αντίπαλό της.

Η Σβιόντεκ έμοιαζε να τα έχει χαμένα, νέος κίνδυνος για break στο 5ο game (15-40) με την Κις να μην αφήνει την ευκαιρία, 5-0! Μπροστά στον ορατό πλέον κίνδυνο να δεχθεί bagel η Σβιόντεκ με break έκανε το 5-1. Στο 7ο game βρέθηκε αντιμέτωπη με τρία set points (0-40), έσωσε τα δύο, όχι όμως και το 3ο, με την Κις να φθάνει στο απρόσμενο 6-1. Αυτό ήταν το πρώτο χαμένο σετ για τη Σβιόντεκ στο τουρνουά, έπειτα από 11 κερδισμένα.

Στο 3ο σετ η Σβιόντεκ πάσχιζε πόντο πόντο να βρει ξανά την αυτοπεποίθησή της. Απέφυγε το break στο 4o game (2-2), έχασε τη δική της ευκαιρία στο επόμενο, με την Κις να διατηρεί το προβάδισμα με 3-2 και 4-3.

H Σβιόντεκ με χαμένο smash βρέθηκε ξανά στα σχοινιά, 15-40, όμως βγήκε από τη στενωπό για το 4-4. Στο 9ο game ήταν η σειρά για την Κις να βρεθεί σε δύσκολη θέση και το 0-40.

Η Σβιόντεκ πέταξε μεγάλη ευκαιρία με το άστοχο forehand στην 3η ευκαιρία, όμως απάντησε με άψογο forehand στην ευθεία, για το νέο break point, όμως η Κις άντεξε για το 5-4.

Η Σβιόντεκ έμεινε στον ημιτελικό (5-5) και βρήκε νέα τριπλή ευκαιρία για break στο 11o game και το νέο 15-40, η απάντησε με Κις με δυο winners, όμως η Σβιόντεκ με άνετο forehand winner στην ευθεία, πέτυχε το 6ο break στον αγώνα, για το προσπέρασμα με 6-5.

Σέρβιρε για την πρόκριση και βρέθηκε με match point (40-30), όχι όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε, αλλά κλήθηκε να σβήσει break point, όμως με διπλό λάθος ο ημιτελικός πήγε στο super tie break.

Mε νέο διπλό λάθος η Σβιόντεκ πέταξε το mini break (1-1), παρόλα αυτά η Πολωνή προηγήθηκε 3-1, 4-2, 6-4 και 7-5. Η Κις ισοφάρισε σε 7-7, η Σβιόντεκ έκανε το 8-7, η Αμερικανίδα με άσο ισοφάρισε 8-8 και βρέθηκε με το δικό της match point, η Σβιόντεκ πέταξε το μπαλάκι άουτ με το forehand και η Κις κατακτώντας τη διαδικασία με 10-8 και το σετ με 7-6(8) πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της.