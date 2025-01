Ο Γιάνικ Σίνερ έχασε μόλις έξι games από τον Άλεξ ντε Μινόρ και με όλη του την άνεση πέρασε στα ημιτελικά του Australian Open, απέχοντας δύο νίκες για να αναδειχθεί πρωταθλητής στη Μελβούρνη για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο Γιάνικ Σίνερ δεν θα φανταζόταν πως θα περνούσε όλη κι όλη μια ώρα και 48 λεπτά στη Rod Laver Arena για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open, με τον 23χρονο Ιταλό να νικά τον γηπεδούχο Άλεξ ντε Μινόρ με 6-3, 6-2, 6-1.

Ο Σίνερ στον δρόμο για τη διατήρηση του τίτλου του, έφθασε στη 12η διαδοχική νίκη στο Australian Open, στο 10-0 απέναντι στον Μτε Μινόρ και στον ημιτελικό της Παρασκευής (24/1) θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον.

Sinner d. Alex de Minaur 6-3 6-2 6-1



Jannik’s keeps rolling.



He has now won twenty consecutive sets against Alex.



12th consecutive win at Australian Open.



5th Grand Slam semifinal.



19th consecutive win.



✅Won 34 of last 35 matches



Cooking up a title defense.



