Ο Μπεν Σέλτον ήταν πιο ψύχραιμος στις κρίσιμες στιγμές και νικώντας τον Λορέντζο Σονέγκο με 3-1 σετ προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Australian Open.

O Μπεν Σέλτον συνεχίζει την υπέροχη πορεία του στο Australian Open, σε έναν αμφίρροπο προημιτελικό διάρκειας τριών ωρών και 50 λεπτών νίκησε τον Λορέντζο Σονέγκο με 6-4, 7-5, 4-6, 7-6(4) κι εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά, όπου την Παρασκευή (24/1) θα αντιμετωπίσει ή τον κάτοχο του τίτλου Γιάνικ Σίνερ ή τον Άλεξ ντε Μινόρ.

Ο 23χρονος αριστερόχειρας παίκτης από τις ΗΠΑ θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Grand Slam, μετά το US Open το 2023 κι αν καταφέρει να βρεθεί στον τελικό, όχι μόνο θα ρίξει τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο.13, αλλά θα βρεθεί στο Νο.10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι Ιταλοί ονειρεύονταν ένα δικό τους ημιτελικό, όμως ο Σονέγκο δεν τα κατάφερε, παρότι είχε εννέα περισσότερους winners από τον Σέλτον (63 έναντι 54), πλήρωσε τα πολλά αβίαστα λάθη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 55, έναντι των 23 από τον αντίπαλό του.

