Για ακόμη μία χρονιά η Αρίνα Σαμπαλένκα θα βρεθεί στα ημιτελικά του Australian Open, έπειτα και την επικράτησή της επί της Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με 6-2, 2-6, 6-3 στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Το νικηφόρο σερί της Αρίνα Σαμπαλένκα από το 2023 στο Australian Open συνεχίζεται, με την Νο.1 στον κόσμο να παίρνει τη νίκη κόντρα στην Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με 6-2, 2-6, 6-3 και να παίρνει το εισιτήριο για την τετράδα του τουρνουά της Μελβούρνης.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έφτασε τις 19 σερί νίκες στο πρώτο χρονικά Grand Slam της σεζόν, δείχνοντας έτοιμη να υπερασπιστεί για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο της. Η Λευκορωσίδα, μάλιστα, μέχρι το σημερινό ματς έτρεχε σερί 23 νικηφόρων σετ, με την Ρωσίδα να βάζει «στοπ» αλλά να μην μπορεί να σταματήσει την αντίπαλό της να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Το ματς ξεκίνησε με την Αρίνα Σαμπαλένκα να αποκτά πολύ γρήγορα ρυθμό και μόλις στο τέταρτο game να παίρνει απόσταση ενός break στο σετ (3-1). Στη συνέχεια, η Λευκορωσίδα δεν απειλήθηκε καθόλου πίσω από το σερβίς της και στο 8ο game πραγματοποίησε ακόμη ένα... σπάσιμο στο σερβίς της Παβλιουτσένκοβα για να πάρει προβάδισμα στον προημιτελικό (6-2).

