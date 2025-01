Με μία τεράστια νίκη επί της Κόκο Γκοφ στα προημιτελικά με 7-5, 6-4 η Πάουλα Μπαντόσα πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό του Australian Open.

Στον πρώτο της ημιτελικό σε Grand Slam θα λάβει μέρος η Πάουλα Μπαντόσα, επικρατώντας με 7-5, 6-4 της Κόκο Γκοφ στην προημιτελική φάση του Australian Open με τη νίκη αυτή να σηματοδοτεί και την επιστροφή της στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, η Ισπανίδα εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις αδυναμίες της αντιπάλου της με χαρακτηριστικό στατιστικό τα λάθη όπου η Αμερικανίδα έκανε 41 έναντι 23. Ακόμα, η Μπαντόσα ήταν πιο αποτελεσματική, κερδίζοντας παράλληλα το 65% (22/34) των πόντων στο δεύτερο σερβίς της Γκοφ.

13 mins 32 seconds and 5 break points later, Badosa clinches the early break in the second set 🫡 #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/uPahCE5xPI

Στο πρώτο σετ, η 27χρονη προσπάθησε από νωρίς να... σπάσει το σερβίς της Κόκο Γκοφ, ωστόσο η νεαρή τενίστρια κατάφερε να βρει απαντήσεις στα break points. Βέβαια, ό,τι δεν κατάφερε η Μπαντόσα να κάνει στο τρίτο game το έκανε στο 11ο, όπου πήρε κομβικό προβάδισμα για να κλείσει στη συνέχεια το σετ (7-5).

Το δεύτερο σετ ήταν γεμάτο breaks. Η Μπαντόσα ξεκίνησε με ένα, όμως η Γκοφ βρήκε άμεσα απάντηση. Αυτό επαναλήφθηκε ακόμη μία φορά, αλλά η Ισπανίδα με το τρίτο της break στο 8ο game (5-3) πήρε για τρίτη φορά το προβάδισμα. Η Νο.12 του ταμπλό έκανε το hold στο 10ο game και με ένα match point πήρε τη νίκη και την πρόκριση.

First Grand Slam semifinal, first win against a Top 10 opponent in a Grand Slam - Paula Badosa, this was a lesson in class and conviction 👏👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @paulabadosa • #AO2025 pic.twitter.com/O14jgI05KT