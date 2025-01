Το νικηφόρο του σερί συνέχισε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος με επικράτηση επί του Τόμι Πολ στα προημιτελικά με 7-6(1), 7-6(0), 2-6, 6-1 πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Australian Open.

Στον ένατο ημιτελικό σε Grand Slam θα λάβει μέρος ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά τη νίκη - πρόκρισή του κόντρα στον Τόμι Πολ 7-6(1), 7-6(0), 2-6, 6-1 στο Australian Open. Ο Γερμανός στην τετράδα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή της... τιτανομαχίας Τζόκοβιτς - Αλκαράθ.

Ο Γερμανός τενίστας με τις περισσότερες νίκες στο Australian Open έγινε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ φτάνοντας τις 30, μία περισσότερη από τον Μπόρις Μπέκερ. Ο Νο.2 του κόσμου μετράει 7 σερί νίκες με το ξεκίνημα της σεζόν και καταφέρνει να πάρει για τρίτη φορά το εισιτήριο για την τετράδα στο τουρνουά της Μελβούρνης.

Τα πρώτα δύο σετ ήταν αρκετά κλειστά στο ματς. Στο πρώτο οι δύο παίκτες κράτησαν τα σερβίς τους και στο 11ο game ο Πολ... έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του για το 6-5. Η απάντηση του Γερμανού ήταν άμεση, μην αφήνοντας τον Αμερικανό να κλείσει το σετ με τις μπάλες στα χέρια. Το προβάδισμα δόθηκε στο tie-break, με τον Ζβέρεφ να είναι καταιγιστικός, παραχωρώντας μόνο έναν πόντο (7-6|1|).

Paul Power 🔋 Tommy Paul unleashes on a forehand down the line! ⚡️ @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/2DAXU0sNbx

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο με τον Ζβέρεφ να δέχεται πολύ νωρίς... σπάσιμο στο σερβίς του, αλλά να κάνει ξανά break back τη στιγμή όπου ο Πολ σέρβιρε για να πάρει το σετ. Μάλιστα, ο 27χρονος στο αμέσως επόμενο game έσβησε set point του Νο.11 στον κόσμο. Το tie-break έδωσε τη λύση και σε αυτό το σετ, στο οποίο ο Ζβέρεφ δεν παραχώρησε κανέναν πόντο στον Πολ, διπλασιάζοντας έτσι τα σετ του (7-6|0|).

Όντας με την πλάτη στον τοίχο, ο Τόμι Πολ ήταν αναγκαίο να βγάλει αντίδραση και να μειώσει στα σετ. Η... αντεπίθεση ξεκίνησε άμεσα, κάνοντας break στο σερβίς του Γερμανού με το «καλημέρα». Ο 27χρονος διατήρησε το προβάδισμά του και στο 7ο game μεγάλωσε την υπέρ του διαφορά με νέο break (5-2). Σερβίροντας για να κλείσει το σετ στο 8ο game ο Αμερικανός δεν λάθεψε μειώνοντας έτσι σε 2-1 (6-2).

Sascha Surges On ⚡️



Alexander Zverev advances to his third AO semifinal following a 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-1 win over Tommy Paul! 🇩🇪@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/PM7hKQ4f6j