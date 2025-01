Ένα ball boy δεν άντεξε κάτω από τη ζέστη της Μελβούρνης, με τον Γερμανό Τιμ Πουτζ να τρέχει αμέσως να το βοηθήσει.

Κατακαλόκαιρο στη Μελβούρνη κι ένα ball boy δεν άντεξε κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει

Το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια του αγώνα του β' γύρο στο μικτού διπλό, ανάμεσα στους Τιμ Πουτζ (Γερμανία)/Ντέμι Σουρς (Ολλανδία) με τους Τζον Σμιθ και Κίμπερλι Μπίρελ από την Αυστραλία.

Κάποιοι από την εξέδρα κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τον ball boy, φωνάζοντας στον Τιμ Πουτζ που πήγε αμέσως δίπλα του, με τον νεαρό παιδί να λιποθυμά κι αμέσως να δέχεται ιατρική φροντίδα.

Huge respect to Tim Puetz for helping a ball kid who was struggling with the Melbourne heat 👏💙#AusOpen pic.twitter.com/XM7YTkGdoD