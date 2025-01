Η Ίβα Λις, προφανώς δεν γνώριζε κι όταν έμαθε τα χρήματα που κέρδισε από την πορεία της μέχρι τον 4ο γύρο στο Αustrlian Open, έμεινε με το στόμα ανοικτό.

Για την Ίβα Λις η παραμυθένια πορεία της στο Australian Open, όπως ήταν φυσικό, σταμάτησε πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ.

Η 23χρονη Γερμανίδα, που μπήκε ως lucky loser στο κυρίως ταμπλό και ο τρόπος που αυτό συνέβη, ήταν μια από τις ωραίες ιστορίες στην πρώτη εβδομάδα του Australian Open, απέναντι στη Σβιόντεκ πήρε μόλις ένα game και το πανηγύρισε δεόντως, από το πουθενά έφθασε να παίζει στον 4ο γύρο.

Το εντυπωσιακό είναι αμέσως μετά όταν πληροφορήθηκε το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην πορεία της, 420.000 δολάρια Αυστραλίας, δηλαδή 252.860 ευρώ. Προφανώς η παίκτρια δεν τον γνώριζε κι όταν το έμαθε, στην κυριολεξία έμεινε με ανοιχτό το στόμα.

