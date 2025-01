Το τελευταίο εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Australian Open πήρε ο Άλεξ Ντε Μινόρ, επικρατώντας με 6-0, 7-6(5), 6-3 του Άλεξ Μίκελσεν στη φάση των "16" του τουρνουά της Μελβούρνης.

