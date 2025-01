Ο Γιανίκ Σίνερ μπόρεσε ν' ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της αναμέτρησης κόντρα στον Χόλγκερ Ρούνε και με νίκη 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open.

Έπειτα από ένα απαιτητικό παιχνίδι με τέσσερα σετ, ο Γιανίκ Σίνερ πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open επικρατώντας του Χόλγκερ Ρούνε με 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, μετά από τρεις ώρες και 14 λεπτά στον γύρο των "16" της διοργάνωσης.

O Σίνερ ξεκίνησε πολύ καλά το ματς και με ένα γρήγορο break (2-0), πήρε τον έλεγχο και χωρίς να απειληθεί το σερβίς του μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα κόντρα στον Δανό. Βέβαια, στο αμέσως επόμενο σετ ο Ρούνε απείλησε και οι κόποι του βρήκαν αντίκρισμα στο 8ο game, όπου έκανε κομβικό break για να ισοφαρίσει λίγα λεπτά αργότερα.

Το τρίτο σετ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, τόσο που ανάγκασε τον Σίνερ να πάρει ιατρικό time out. Μάλιστα, η δυσφορία του Ιταλού έγινε ξεκάθαρη μετά το τρίτο game όπου η κάμερα τον έπιασε να τρέμει όντας καθισμένος στον πάγκο του. Το γεγονός αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ρούνε να πιέσει, όμως ο Νο.1 του κόσμου έμεινε όρθιος, κάνοντας το break στο 8ο game, το οποίο του έδωσε τις βάσεις για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα.

Στο 4ο σετ όλα έγιναν πιο εύκολα για τον Σίνερ, μόλις πέτυχε γρήγορο break (2-1) με τον Ρούνε να δείχνει πολύ κουρασμένος και ανήμπορος να ανταπεξέλθει καθώς ο Ιταλός ανέβασε την απόδοσή του, δείχνοντας να ξεπερνάει τα σωματικά του προβλήματα.

The performance of a champion.@janniksin battles his way into the quarterfinals, beating Holger Rune 6-3 3-6 6-3 6-2@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/ZXMo3eb6AA