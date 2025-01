Στα προημιτελικά του Australian Open προκρίθηκε ο Μπεν Σέλτον, ο οποίος είδε τον Γκαέλ Μονφίς να εγκαταλείπει στο τέταρτο σετ της μεταξύ τους αναμέτρησης για τη φάση των "16".

Ο Μπεν Σέλτον, αν και προηγούταν με 2-1 στα σετ (7-6|3|, 6|3|-7, 7-6|2|) είδε τον Γκαέλ Μονφίς στην αρχή του τέταρτου να εγκαταλείπει την προσπάθεια, με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open.

This is a Gael Monfils appreciation tweet - one of the greatest entertainers 😍@Gael_Monfils #AO2025 pic.twitter.com/deOqGRw8Kd January 20, 2025

Ένα ματς πολύ γεμάτο, με τα σετ που παίχτηκαν να κρίνονται στο tie-break. Τόσο ο νεαρός Αμερικανός, όσο και ο έμπειρος Γάλλος αποζημίωσαν και με το παραπάνω το κοινό που βρέθηκε στο court της Margaret Arena, προσφέροντας τους ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι το οποίο δυστυχώς δεν είχε ανάλογο τέλος.

Σχετικά με το αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο τενίστες ήταν εξαιρετικοί πίσω από τα σερβίς του έχοντας πολύ υψηλά ποσοστά κερδισμένων πόντων πίσω από τα πρώτα τους. Πέτυχαν στο σύνολο 19 άσους (12-7), πραγματοποιώντας 95 winners (45-50). Όπως είναι λογικό ένα ματς τέτοιας έντασης είχε και αρκετά λάθη, με τους δύο παίκτες να υποπίπτουν σε 65 λάθη συνολικά.

And Monfils could push no more today ❤️‍🩹



The Frenchman retires and that's a class act from Ben, hyping the crowd to cheer for Gael 🫶#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/nRsoyKZ4y6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2025

Όπως κάνουν ξεκάθαρο τα επιμέρους σκορ σε κάθε σετ, οι λεπτομέρειες έκριναν τον νικητή στο καθένα. Βέβαια, ένας τραυματισμός του Μονφίς στον καρπό ο οποίος τον ανάγκασε να πάρει ιατρικό time out απεδείχθη ικανός για να τον αναγκάσει ν' αποσυρθεί από το ματς και να δώσει την πρόκριση στον αντίπαλό του.

O Μπεν Σέλτον στον επόμενο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος νωρίτερα απέκλεισε τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.