Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, έπειτα τη νίκη με τον Γίρι Λεχέτσκα και την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open, αρνήθηκε να δώσει on court δηλώσεις με τον 37χρονο ν' αποκαλύπτει το λόγο για τον οποίο προέβη σε τέτοια κίνηση.

Ο έμπειρος τενίστας εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου πως η κίνηση αυτή έγινε ως αντίδραση στα υποτιμητικά σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής του Channel 9 Τόνι Τζόουνς για εκείνον και τους Σέρβους φιλάθλους πριν από μερικές μέρες.

Djokovic confirming why he didn't speak with Channel 9s Jim Courier in the on court interview.



I love Djokovic principles and after what happened to him in Australia 2022 he rightly won't stand for it again. Much respect to him. #Djokovic #AusOpen pic.twitter.com/tMaYZ0OOIt