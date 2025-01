Την απόφαση να μην δώσει on court δηλώσεις πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την νίκη του επί του Γίρι Λεχέτσκα και ην πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open.

Παρά τη χαρά του από την πρόκριση στα προημιτελικά του Asutralian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφάσισε να μην δώσει on court δηλώσεις, όπως συνηθίζεται να κάνει κάθε νικητής μετά το τέλος του ματς.

Ο Σέρβος τενίστας, μάλιστα, πήρε το μικρόφωνο ευχαριστώντας το κοινό με το οποίο... έκλεισε ραντεβού για το επόμενο ματς, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κάρλος Αλκαράθ σε μία... επανάληψη του τελικού στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

«Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Εκτιμώ την παρουσία σας και τη στήριξη, θα τα πούμε στον επόμενο γύρο» ήταν τα λόγια του Νόλε, ο οποίος αποχώρησε.

Novak Djokovic did not do a post-match interview after his win at Australian Open.



He gave a quick statement, signed some autographs, and was booed by some of the crowd as he left.



pic.twitter.com/6kOG5LYCLP