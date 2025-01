Στην οκτάδα του Australian Open θα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος αν και ήταν μπροστά στον σκορ των σετ (7-5, 6-1) είδε τον Τζακ Ντρέιπερ ν' αποσύρεται και να του... δίνει άκοπα το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Στα προημιτελικά του Australian Open προκρίθηκε ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είδε τον αντίπαλό του Τζακ Ντρέιπερ ν' αποσύρεται από τη συνέχεια του ματς για τον γύρο των "16" μετά το τέλος του δεύτερου σετ (7-5, 6-1).

Πέραν από την απόσυρση του Βρετανού τενίστα, το ματς - όσο παίχτηκε - είχε ενδιαφέρον μόνο στο πρώτο σετ με τον Βρετανό να παρουσιάζεται πολύ ανταγωνιστικός. Μάλιστα, αν και δέχθηκε break από τον Ισπανό, βρήκε τη λύση για να το πάρει πίσω. Βέβαια, τη στιγμή που σέρβιρε για να μείνει στο σετ με το σκορ στο 6-5 υπέρ του Αλκαράθ το σερβίς του υπέστη... σπάσιμο με τον νεαρό τενίστα να παίρνει το προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα διέφεραν πάρα πολύ από το εναρκτήριο. Ο Νο.3 του κόσμου έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο court την ώρα που ο Ντρέιπερ προβλημάτιζε με την εικόνα του. Ο Ισπανός εντός 34 λεπτών διπλασίασε τα σετ του και λίγο αργότερα ο αντίπαλός του δήλωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει την αναμέτρηση.

Σημειώνεται πως ο Καρλίτος, μετά το τέλος του ματς, έγραψε στην καθιερωμένη υπογραφή στην κάμερα «θα είσαι εκεί όπου αξίζεις. Καλή ανάρρωση Τζακ» αναφερόμενος στον αντίπαλό του.

Στα προημιτελικά ο Κάρλος Αλκαράθ θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Τζόκοβιτς - Λεχέτσκα.