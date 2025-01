Ο Πέτρος Τσιτσιπάς, με συμπαίκτη τον Νταμίρ Τζούμχουρ, εξασφάλισε την παρουσία του στον 2ο γύρο του διπλού ανδρών στο Australian Open.

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς με συμπαίκτη τον Βόσνιο, Νταμίρ Τζούμχουρ ξεκίνησαν επιτυχημένα την παρουσία τους στο διπλό ανδρών στο Australion Open, καθώς έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 54 λεπτών νίκησαν τους Ανιρούντχ Τσαντρασεκάρ (Ινδία) και Κάροκ Ντρζεβιέφσκι (Πολωνία) με 7-6(1), 7-6(10-6) και πέρασαν στον 2ο γύρο.

Την τελευταία στιγμή άλλαξαν οι αντίπαλοι για τους Τσιτσιπά/Τζούμχουρ, καθώς οι Γκονζάλες Εσκομπάρ (Εκουαδόρ) και Τζον Πάτρικ Σμιθ (Αυστραλία) απέσυραν τη συμμετοχή τους.

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς έφθασε στην 3η νίκη του σε Grand Slam, που ου αγωνίστηκε για 1η φορά χωρίς τον αδερφό του, Στέφανο, συνδυάζοντας το ντεμπούτο αυτό με νίκη.

Petros Tsitsipas won his doubles tennis match today with Dzumhur at the 2025 Australian Open Grand Slam #AO2025



Big brother Stefanos Tsitsipas was there to support him ❤️



The way that lil girl is looking at Stef 😍@AustralianOpen https://t.co/85gVW20c3B pic.twitter.com/lefKlgxRFG