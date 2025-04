H Χάριετ Νταρτ ζήτησε η αντίπαλός της να φορέσει αποσμητικό! (vid)

Η Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ ζήτησε από τον διαιτητή η αντίπαλός της Λοΐς Μποϊσόν, στον αγώνα τους στη Ρουέν, να φορέσει αποσμητικό.

Σε μια απίστευτη γκάφα υπέπεσε η Χάριετ Νταρτ στο παιχνίδι της με τη Λοΐς Μποϊσόν, στον αγώνα τους για τον 1ο γύρο του τουρνουά στη Ρουέν τη Μ. Τρίτη (15/4).

Η Βρετανίδα παίκτρια σε μια αλλαγή του τερέν, ζήτησε από τον διαιτητή η αντίπαλός της να φορέσει αποσμητικό, επειδή «μυρίζει πολύ άσχημα». Η Νταρτ είχε την ατυχία τα λόγια της να τα πιάσει το μικρόφωνο, με το βίντεο να γίνεται αμέσως viral και να σχολιάζεται αρνητικά.

Harriet Dart asked the umpire to tell her opponent to wear deodorant 😳



She lost the match 6-0 6-3



(h/t @popalorena)

pic.twitter.com/kk5Wm69jTd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025

H Μποϊσόν είχε πληρωμένη απάντηση, δημοσίευσε μια επεξεργασμένη εικόνα στον λογαριασμό της στο Instagram που δείχνει τον εαυτό της στο γήπεδο με ένα αποσμητικό Dove πάνω από το χέρι της, μαρκάροντας τη μάρκα και γράφοντας, «@dove προφανώς χρειάζεται μια συνεργασία».

Lois Boisson’s response to Harriet Dart saying she needs to wear deodorant during their match 💀💀💀💀💀



“Dove, apparently we need a collaboration” https://t.co/S4u0dgevPS pic.twitter.com/0E5ckZhULn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025



Η Νταρτ, πάντως, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσα από το instagram για την απρεπή συμπεριφορά της, γράφοντας «θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι αυτό που είπα στο κορτ, ήταν ένα σχόλιο για το οποίο μετανιώνω πραγματικά, αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Σέβομαι πολύ τη Λοΐς και το πώς αγωνίστηκε. Θα μάθω από αυτό και θα προχωρήσω».

Harriet Dart apologizes for asking the umpire to tell her opponent to wear deodorant. pic.twitter.com/YHpgMQgMak — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025

Για την ιστορία η Γαλλίδα παίκτρια (Νο.303) πήρε τη νίκη απέναντι στην Νταρτ (Νο.62) με 6-0, 6-3.