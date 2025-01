O Nικ Κύργιος αποχαιρέτησε πρόωρα το Australian Open και όπως δήλωσε δύσκολα θα επιστρέψει σε αυτό για να αγωνιστεί στο μονό.

O Νικ Κύργιος δεν μπόρεσε να συνδυάσει την επιστροφή του στο Australian Open με νίκη, γνωρίζοντας τον πρόωρο αποκλεισμό από τον Τζέικομπ Φέρνλεϊ με 3-0 σετ.

Ο 29χρονος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις ενοχλήσεις που ένιωσε στους κοιλιακούς στη διάρκεια του αγώνα, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του και την άποψη πως δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά στο Australian Open.

«Πονούσα, όμως δεν ήθελα να εγκαταλείψω, γιατί σέβομαι τον αντίπαλο και τον κόσμο που περίμενε ώρες για να έρθει να με δει», είπε ο Κύργιος.

Και πρόσθεσε: «Ρεαλιστικά, δεν με βλέπω να ξαναπαίζω μονά εδώ», πρόσθεσε ο 29χρονος, υποδεικνύοντας πως το τέλος της καριέρας του δεν είναι και τόσο μακριά.

"Realistically, I can't see myself playing a singles match here again."



Nick Kyrgios told reporters that he has likely played his last singles match at the #AusOpen pic.twitter.com/Ol9aOJggI4