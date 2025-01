Ξεκινά το Australian Open, το μενού της πρεμιέρας, τα χρηματικά έπαθλα

Το Australian Open βρίσκεται στην εκκίνηση, τα πιο σημαντικά παιχνίδια της πρεμιέρας στη Μελβούρνη, τα χρηματικά έπαθλα και οι πόντοι ανά γύρο.

Όλα είναι έτοιμα στη Μελβούρνη για το ξεκίνημα του Αustrlian Open, του πρώτου μεγάλου ραντεβού για το 2025.

Από τις 02:00 το πρωί της Κυριακής (12/1) ξεκινά η δράση στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιανουαρίου.

Στην πρεμιέρα του Australian Open και στη «Rod Laver Arena» η Αρίνα Σαμπαλένκα θα αρχίσει την προσπάθεια για τον 3ο διαδοχικό τίτλο, με αντίπαλο τη Σλόουν Στίβενς.

Θα ακολυθήσει η πρεμιέρα για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Λούκας Πούιγ.

Επίσης στην «John Cain Arena», η Πάουλα Μπαντόσα θα παίξει με την Κινέζα, Ξιγιού Γουάνγκ από την Κίνα (08:00), ενώ το πρόγραμμα θα ανοίξει με τον αγώνα της Μίρα Αντρέεβα, με την Τσέχα, Μαρί Μπόσκοβα.

