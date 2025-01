Η Κρεϊτσίκοβα απέσυρε τη συμμετοχή της από το Australian Open

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό στην πλάτη κι απέσυρε τη συμμετοχή της από το Australian Open.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open, με την 29χρονη Τσέχα να ανακοινώνει την Κυριακή (5/1) την απόφασή της να μην ταξιδέψει στη Μελβούρνη.

Η Κρεϊτσίκοβα συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στην πλάτη, γεγονός που την άφησε εκτός και από το τουρνουά στην Αδελαΐδα.

«Δυστυχώς, ο τραυματισμός μου στην πλάτη, που με προβλημάτισε στο τέλος της περασμένης σεζόν, δεν έχει ακόμη επουλωθεί πλήρως», έγραψε η Κρεϊτσίκοβα, Νο.10 στον κόσμο και πρωταθλήτρια πέρυσι στο Wimbledon.

