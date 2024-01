Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν απογοητεύει ούτε στους πανηγυρισμούς και γι' αυτό μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Australian Open έκανε την παραδοσιακή φωτογράφιση και ένα μικρό πάρτι.

Φανερά χαρούμενη και σε απόλυτα πανηγυρικό κλίμα έγινε η φωτογράφιση της νικήτριας του Australian Open 2024, Αρίνα Σαμπαλένκα, στους Carlton Gardens.

Κρατώντας το τρόπαιο πάντα κοντά της και φιλώντας το και ψεκάζοντας σαμπάνια γύρω της, η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια του τένις φωτογραφήθηκε με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της και γιόρτασε την επιτυχία της, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στις παρακάτω φωτογραφίες.

Aryna Sabalenka’s Champion Photoshoot for her 2nd Australian Open title.



Undefeated in photoshoots. ❤️ pic.twitter.com/lQ5BooXWga