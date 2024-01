Μεντβέντεφ: «Μπορεί να μην είμαστε φίλοι με τον Τσιτσιπά, αλλά σεβόμαστε ο ένας τον άλλον»

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αναφέρθηκε στο «karma», που φάνηκε να λέει μετά την τεράστια νίκη του επί του Ζβέρεφ και χρησιμοποίησε το παράδειγμα με τις σχέσεις που έχει με τον Τσιτσιπά.

Είναι από τους τενίστες που ζει... έντονα τα ματς του και σίγουρα δίνει «τροφή» για σχολιασμό με τις αντιδράσεις του. Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, μετά την επική νίκη-πρόκριση στον τελικό του Australian Open, επί του Ζβέρεφ, φάνηκε να λέει «karma - karma» - μία λέξη που είχε πει ο Γερμανός για εκείνον.

Ωστόσο, ο Μεντβέντεφ φρόντισε να εξηγήσει ότι δεν είπε αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όχι, όχι, όχι δεν ήταν αυτό. Προσπάθησα να μην μπει στο twitter, αλλά συνέβη και είπα "Θεέ μου". Αγγίζεις κάποιον, μετά σε αγγίζει κ αυτός, ύστερα πάλι εσύ... Τις περισσότερες στιγμές τις είχα με τον Τσιτσιπά, με τον οποίο μπορεί να μην είμαστε φίλοι αλλά φαίνεται ότι σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Είχε σχέση με την ομάδα, ήταν σχετικό με τη νοοτροπία. Δεν θα ήμουν χαρούμενος με το να κάνω κάτι τέτοιο».

Asked Daniil Medvedev if he was saying ‘Karma’ (a word used by Zverev on Netflix) after match point, and if so, why.



He says here that he wasn’t. Read suggestions on Twitter that he was saying ‘calma’ - an Italian word for ‘quietness’ and ‘peacefulness’.pic.twitter.com/iVcKhcU4jw