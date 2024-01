Η Ζενγκ αντίπαλος της Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open

H Κινγουέν Ζενγκ σταμάτησε την απίθανη πορεία της Νταϊάνα Γιαστρέμσκα και με 2-0 σετ πέρασε στον τελικό του Australian Open.

Η Κινγουέν Ζενγκ θα είναι η αντίπαλος της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open.

Η νεαρή Κινέζα έβαλε τέλος στη τρομερή πορεία της Νταϊάνα Γιαστρέμσκα, η οποία από τα προκριματικά (απέκλεισε στον δεύτερο γύρο την Γραμματικοπούλου), έφτασε ως τα ημιτελικά, για χάσει εκεί από την Ζενγκ με 6-4, 6-4.

Through in two! Qinwen Zheng wins her place in Saturday's #AusOpen Women's Singles final! She defeats Dayana Yastremska 6-4 6-4 to set up a meeting with Aryna Sabalenka. #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/jlKeIDwIIl

Η 21χρονη Ζενγκ θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό grand slam και είναι η πρώτη Κινέζα που τα καταφέρνει, μετά την Λι Να, η οποία το 2014 στη Μελβούρνη είχε κατακτήσει το τρόπαιο κόντρα στην Ντομίνικα Τσιμπούλκοβα.

Η Γιαστρέμσκα ξεκίνησε με… φόρα και έσπασε το σερβίς της Κινέζας, για να πάρει προβάδισμα με 2-0, με την Ζενγκ να παίζει πιο επιθετικά και να φτάνει αμέσως μετά σε τριπλό break point. Με το σερβίς της η Ουκρανή το έσβησε, όμως έκανε δύο συνεχόμενα διπλά λάθη (έκανε 4 σε αυτό το game!) αμέσως μετά και η Ζενγκ μείωσε σε 2-1.

Το Νο12 του ταμπλό ισοφάρισε στο σερβίς του, με την Γιαστρέμσκα να κρατάει ωστόσο στη συνέχεια το προβάδισμα (3-2).

H Ζενγκ βρήκε τριπλό break point στο 3-3, με την Ουκρανή να επιστρέφει σε 40-40, αλλά όπως και στο 2-1, έτσι και σε αυτό το σημείο έκανε δύο αβίαστα λάθη και βρέθηκε πίσω με 4-3. Η Ουκρανή ζήτησε γιατρό και πήγε στα αποδυτήρια και στην επιστροφή της, από 40-15 κάτω στο σερβίς της Ζενγκ, βρέθηκε με break point. Η Κινέζα αποδείχθηκε και πάλι εφτάψυχη και έκανε το 5-3, με την αντίπαλό της να μειώνει εύκολα σε 5-4.

The most delicate and deft of touches from @D_Yastremska keeps the first set alive!



But she trails Qinwen Zheng 5-4 and must break back to extend it further.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/gZlo5I2XSx