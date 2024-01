Η Σαμπαλένκα πήρε ρεβάνς από την Γκοφ, πέρασε στον τελικό του Australian Open (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα πήρε ρεβάνς από την Γκοφ (7-6, 6-4) για την ήττα στον τελικό του US Open και το Σάββατο θα πάει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Australian Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα θα υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Australian Open!

Σε ένα κλειστό ημιτελικό, κέρδισε στις λεπτομέρειες την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ (7-6, 6-4) και περιμένει την Γιαστρέμσκα ή την Ζενγκ στον τελικό του Σαββάτου.

