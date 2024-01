Ο Σίνερ πήρε την μάχη των ginger και παίζει με Τζόκοβιτς στα ημιτελικά

Ο Γιάνικ Σίνερ επικράτησε του Αντρέι Ρούμπλεφ (3-0 σετ) και θα παίξει απέναντι στον Τζόκοβιτς, σε ένα… must see παιχνίδι.

Ο Γιάνικ Σίνερ για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει σε ημιτελικό του Australian Open.

Ο εκπληκτικός -ειδικά από τον Οκτώβριο και μετά -Ιταλός, επικράτησε στη μάχη με τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 3-0 σετ (6-4, 7-6 (5), 6-3) πολύ πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει η τελική εικόνα στο σκορ και μεθαύριο πάει να αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε έναν τεράστιο ημιτελικό.

Τεράστια σημασία για την επικράτηση του Σίνερ έπαιξε το tie break του δεύτερου σετ. Εκεί ο Ρούμπλεφ είχε προβάδισμα 5-1 και μετά το 5-3 πήρε μπάλες να σερβίρει για το σετ, αλλά ο εκπληκτικός Σίνερ του έκανε μίνι break και τελικά με σερί 5-0, του πήρε το σετ από τα χέρια και έκανε το 2-0 στα σετ.

From 1-5 down in the tiebreak, Jannik Sinner rattles off six points in a row to claim the set!



Tell you what, it's a bad night to be a tennis ball when these two are on the court...@janniksin • @AndreyRublev97 • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/W81NzOgJCj