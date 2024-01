Ο Τζόκοβιτς δια περιπάτου στα προημιτελικά, περιμένει Τσιτσιπά ή Φριτζ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε μόλις τρία games σε όλο το ματς με τον Μαναρινό και συνεχίζει απτόητος στη Μελβούρνη.

Στις 32 σερί νίκες στο Australian Open έφτασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς και μάλιστα με εμφατικό τρόπο.

Κέρδισε τον Αντριάν Μαναρινό με το εντυπωσιακό 6-0, 6-0, 6-3 και περίμενε να μάθει αν θα παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά την ρεβάνς του περσινού τελικού ή τον Τέιλορ Φριτζ.

Ο Μαναρινό είχε ευκαιρίες για μπρέικ, όμως ο Νόλε ήταν αλάνθαστος και χρειάστηκε να φτάσει στο τρίτο σετ για να πάρει game ο Γάλλος και να… αποθεωθεί από το κοινό που ήταν αρκετά νευρικό με το θέαμα που έβλεπε ως εκείνη τη στιγμή.

Adrian Mannarino laughing hysterically after being down 6-0, 6-0 to Novak Djokovic.



He puts up two 0’s around his eyes



Sometimes all you can do is laugh. pic.twitter.com/Z0piuINNeJ