Διάλογος Ζβέρεφ με δημοσιογράφο για την υπόθεση κακοποίησης: «Περισσότερο σας ενδιαφέρουν τα κλικ από την αλήθεια»

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν γλίτωσε τις ερωτήσεις με αφορμή την απόφαση να οδηγηθεί σε δίκη τον Μάιο για την υπόθεση ξυλοδαρμού της πρώην συντρόφου του.

Οπως αναμενόταν, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν απέφυγε τις ερωτήσεις για την υπόθεση ξυλοδαρμού της πρώην συντρόφου του.

Αυστραλός δημοσιογράφος μάλιστα, άνοιξε διάλογο μαζί του, με τον Ζβέρεφ να του απαντά σε ήρεμο ύφος πως τα ΜΜΕ γράφουν εις βάρος του, γιατί αυτό «πουλάει» περισσότερο, από την «αλήθεια».

Alexander Zverev says some journalists care more about clicks than the actual truth regarding his domestic violence case



“Can I ask about the trial in Germany? Do you think it's appropriate to continue on the ATP players council while that case is underway?”



Zverev: “Why would… pic.twitter.com/r3SyE3ksUv