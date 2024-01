Τα νιάτα (Αλκαράθ) ξεπέρασαν την εμπειρία (Γκασκέ)

Ο Κάρλος Αλκαράθ ζορίστηκε για ένα σετ κόντρα στον γερόλυκο Ρισάρ Γκασκέ, όμως μετά ανέβασε στροφές και κέρδισε με 3-0 σετ.

Ο 37χρονος Ρισάρ Γκασκέ έκανε για ένα σετ τον Κάρλος Αλκαράθ να ιδρώσει και να παίξει ματς πρώτου γύρου, σε επίπεδο… τελικού.

Ο Καρλίτος κατάφερε στο tie break να λυγίσει τον Γάλλο και στα άλλα δύο σετ ήταν ασταμάτητος, για να κερδίσει το ματς με 7-6 (5), 6-1, 6-2.

"Guys scary"



Carlos Alcaraz with an impressive change of grip to hit an 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭 #AusOpen pic.twitter.com/nEpVqyGj9j — Eurosport (@eurosport) January 16, 2024

Επόμενος αντίπαλος για το Νο2 του κόσμου ο Λορέντζο Σονέγκο, ο οποίος κέρδισε με 3-1 σετ τον Ντάνιελ Εβανς (6-4, 6-7, 2-6, 7-6).

Πέρασε δύσκολα ο Ζβέρεφ στη σκιά της υπόθεσης κακοποίησης

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, υπό τη σκιά της υπόθεσης κακοποίησης της πρώην συντρόφου του, έπαιξε σε γερμανικό «εμφύλιο» κόντρα στον Ν. Κέπφερ. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, αλλά τελικά με την φόρα που έχει πάρει από το United Cup, έφτασε σε άλλη μία νίκη, με 3-1 σετ (4-6, 6-3, 7-6, 6-3). Δεν πανηγύρισε πάντως τη νίκη του, δείγμα της διάθεσής του με την υπόθεση, η οποία έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις. Επόμενος αντίπαλος ο Σλοβάκος Κλάιν για τον Ζβέρεφ.

Πρέπει να τονιστεί πάντως, πως οι ανταποκριτές στο τουρνουά, «σφυροκοπούν» με ερωτήσεις όλους τους τενίστες, άνδρες και γυναίκες, σχετικά με την υπόθεση του Ζβέρεφ, όμως όλοι απέφυγαν να πάρουν θέση από τη στιγμή που η υπόθεση είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια.

ATP Tour players have been asked about the widely-reported news that Alexander Zverev, who they just elected to serve as their representative for the next two years, faces trial on domestic abuse charges.



Responses run the gamut all the way from "No comment" to "No comment." pic.twitter.com/YIHb4f4cVz — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) January 16, 2024

Μόνο η Σβιόντεκ έκανε μια τοποθέτηση, αναφέροντας πως είναι θέμα της ΑΤΡ πως θα αντιμετωπίσει την κατάσταση, σημειώνοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις, αν ισχύουν οι καταγγελίες, είναι αρνητικό το ότι προβάλονται αθλητές που τις πράττουν.

Swiatek was asked about Zverev’s domestic violence case



“It was confirmed overnight that Alexander Zverev will face a trial in Germany of domestic violence charges. He denies that. Is it appropriate that he continues to serve on the players council while that happens or… pic.twitter.com/X6yDJ31bNP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 16, 2024

Πρόκριση σε 5 σετ για Κοκκινάκη

Οσον αφορά τον Κοκκινάκη, για άλλη μία φορά έπαιξε σε ματς των πέντε σετ και άνω των 4 ωρών. Κόντρα στον Αυστριακό Οφνερ έκανε μία μίνι ανατροπή και από 1-2 πήρε με 3-2 σετ το ματς (7-6, 2-6, 6-7, 6-1, 7-6 (8)) επικρατώντας στο super tie break μέσα σε έναν… χαμό στις κερκίδες. Επόμενος αντίπαλος για τον Ελληνοαυστραλό τενίστα, θα είναι ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.