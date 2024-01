Ο Αυστραλός Τζόρνταν Τόμπσον χρειάστηκε 5 σετ για να ξεπεράσει τον Αλεξάνταρ Βούκιτς και την Τετάρτη θα είναι αντίπαλος του Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλό του κι αυτός είναι ο Τζόρνταν Τόμπσον.

Ο 29χρονος Αυστραλός, βγήκε νικητής από τον εμφύλιο κόντρα στον Αλεξάνταρ Βούκιτς, επικρατώντας με 3-6, 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-4 του συμπατριώτη του σε μια συναρπαστική μάχη που κράτησε 4 ώρες και 8 λεπτά στο Court 3 των εγκαταστάσεων της Μελβούρνης.

Top class Thommo



Jordan Thompson triumphs over fellow Aussie Aleksandar Vukic in four hours and 8 minutes, 3-6 7-6(3) 6-2 3-6 6-4 #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/mbQxK0fMcK