Τσιτσιπάς: Ο αδιανόητος πόντος πάνω από το φιλέ (vid)

Με κίνηση… μπαλέτου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε έναν πόντο που μπαίνει στους υποψήφιους για τον κορυφαίο της χρονιάς.

Το πρώτο break point του Στέφανου Τσιτσιπά, χάρισε και το highlight της ημέρας και ίσως… και της σεζόν.

Ο Στέφανος με κίνηση βγαλμένη από… μπαλέτο, πρόλαβε έναν φαινομενικά χαμένο πόντο, με τον αντίπαλό του να μένει με ανοιχτό το στόμα και να απορεί πως κατάφερε να του… κλέψει τον πόντο.

Ο Μπεργκς στο ράλι δοκίμασε ένα drop shot με ανάποδα φάλτσα, με το μπαλάκι να σκάει σητν πλευρά του Στέφανου και να σηκώνεται, για να περάσει πίσω στο μέρος του Βέλγου. Ο Τσιτσιπάς έτρεξε και πριν σκάσει το μπαλάκι στην άλλη πλευρά, άπλωσε τα… πλοκάμια του, πρόλαβε και χτύπησε το μπαλάκι, καταφέρνωντας με κάποιον τρόπο να αποφύγει και την επαφή με το φιλέ, αφήνοντας άφωνους τους πάντες.

Δείτε τον ασύλληπτο πόντο που πήρε ο Τσιτσιπάς:

Tsitsipas hit the shot of the year against Bergs



Zizou hit a shot that barely goes over the net



Stefanos reached over & slaps it away



He put every ounce of effort into not touching the net



Zizou can’t believe it



Pure entertainment



pic.twitter.com/jm8TSvxYWi