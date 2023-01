Τσιτσιπάς - Τζόκοβιτς: Το πανέμορφο backhand του Στέφανου και η πτώση του Νόλε (vids)

Δύο εκπληκτικοί πόντοι του Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ όπου ανέβασε στροφές και πίεσε τον Τζόκοβιτς.

Σαφώς καλύτερος ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ, έβγαλε ορισμένους πολύ όμορφους πόντους.

Δύο από τους πόντους που κέρδισε ήταν εντυπωσιακοί. Ο πρώτος ήρθε στο πέμπτο game με ένα πανέμορφο drop shot το οποίο μάταια προσπάθησε να προλάβει ο Σέρβος.

Το δεύτερο με ένα τρομερό μπάκχαντ στη διαγώνιο, στο οποίο ο Τζόκοβιτς... σωριάστηκε στο έδαφος καθώς στραβοπάτησε στην προσπάθειά του να προλάβει το μπαλάκι. Δεν τραυματίστηκε βέβαια και συνέχισε κανονικά το ματς.

A scary moment for Novak! Luckily he looks to be okay.



