Όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να επιλέξει στο δίλημμα, Ελλάδα ή Μάργκοτ Ρόμπι, είχε έτοιμη την απάντηση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέχει μια νίκη μακριά από την πρώτη του παρουσία σε τελικό του Australian Open.

Ο 24χρονος Έλληνας τενίστας είναι από τα κεντρικά πρόσωπα και στο φετινό Αυστραλιανό Όπεν στη Μελβούρνη, ο ίδιος με κάθε ευκαιρία μιλά για το δικό του home-slam και για την αγάπη του για την Αυστραλία.

Μετά τον προημιτελικό με τον Γίρι Λεχέτσκα αιφνιδίασε τους πάντες, όταν στις πρώτες του δηλώσεις και στην ερώτηση για τα αγαπημένα του πράγματα στην Αυστραλία κατονόμασε την ηθοποιό, Μάργκοτ Ρόμπι, λέγοντας: «Από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Αυστραλία; Σίγουρα μια από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς είναι Αυστραλή, η ερωτωαπαντήσεων Θα ήταν ωραίο να τη δω στις εξέδρες μια ημέρα».

Αυτή τη φορά ο Τσιτσιπάς πήρε μέρος σε ένα παιχνίδι ερωτωαπαντήσεων: Για το αγαπημένο του σπορ έξω από το τένις («μπάσκετ), το αγαπημένο του φαγητό («χταπόδι με βραστές πατάτες»), το αγαπημένο του βιβλίο, για τον αγαπημένο του καλλιτέχνη («Κωνσταντίνος Αργυρός»), τον αγαπημένο του προορισμό («Ελλάδα») και τον αγαπημένο-η ηθοποιό («Μάργκοτ Ρόμπι»).

Και μετά άρχισε το παιχνίδι του «ξαφνικού θανάτου» και όταν ο Τσιτσιπάς κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στη Μάργκοτ Ρόμπι ή την Ελλάδα απάντησε διπλωματικά: «Δείπνο με χταπόδι και τη Μάργκοτ Ρόμπι στην Ελλάδα».

Margot Robbie or Greece?



We sat down with Stefanos Tsitsipas to discover his favourite thing in the world pic.twitter.com/LWyDJGJHxo