Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε δύο ώρες νίκησε τον Άλεξ ντε Μινόρ με 3-0 σετ και πέρασε εντυπωσιακά στα προημιτελικά του Australian Open, κλείνοντας ραντεβού με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

O Νόβακ Τζόκοβιτς, στον πιο άνετο μέχρι τώρα αγώνα του στο Australian Open, νίκησε τον Άλεξ ντε Μινόρ με 6-2, 6-1, 6-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Σέρβος κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα του με τον 23χρονο Αυστραλό, χάνοντας μόνο πέντε games και εξασφαλίζοντας τη νίκη σε δύο ώρες και έξι λεπτά.

O Τζόκοβιτς έφθασε στις 25 συνεχόμενες νίκες στο Αυστραλιανό Όπεν, απειλώντας σοβαρά πλέον το ρεκόρ των 26 νικών που έχει ο Αντρέ Αγκάσι. Παράλληλα ο Σέρβος εξασφάλισε τη 13η παρουσία του στα προημιτελικά του Αυστραλιανό Όπεν και την 54η σε προημιτελικό Grand Slam.

13th #AusOpen quarterfinal 54th Grand Slam quarterfinal Novak Djokovic doing Novak Djokovic things at Melbourne Park! @DjokerNole • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/ALmZZjxwal



Μόλις εννέα winners o Ντε Μινόρ

Ο Άλεξ ντε Μινόρ στον πρώτο προημιτελικό του μπροστά στους συμπατριώτες του, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο.

“It’s turning into a bit of a masterclass” 🖌



Novak Djokovic on Rod Laver Arena #AusOpen | @discoveryplusUK pic.twitter.com/8ylv7jNG8E