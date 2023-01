Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνουν στη διεκδίκηση της πρόκρισης στον 3ο γύρο του Australian Open, τι ώρα θα παίξουν την Τετάρτη (18/9) στη Μελβούρνη.

H Μαρία Σάκκαρη μετά την άνετη επικράτηση επί της Κινέζας, Γιούε Γιουάν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπειτα από την επικράτηση επί του Γάλλου, Κουεντίν Χαλίς συνεχίζουν την παρουσία τους στον 2ο γύρο του Australian Open, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (18/1).

Πρώτη θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, Ντιάνα Σνάιντερ. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 02:00 το πρωί ώρα Ελλάδας και θα ανοίξει το πρόγραμμα στην «Margaret Court Arena».

H 18χρονη Σνάιντερ είναι στο Νο.105 της παγκόσμιας κατάταξης, έρχεται από τα προκριματικά, κάνοντας ντεμπούτο σε Grand Slam. Στον 1ο γύρο απέκλεισε την Κριστίνα Κουτσόβα από τη Σλοβακία με 7-6(6), 7-5. Είναι η πρώτη φορά που η Σάκκαρη και η Σνάιντερ θα βρεθούν αντιμέτωπες.

Ένας Αυστραλός με ρίζες από την Ιαπωνία, ο Ρίνκι Χιτζικάτα θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά για την πρόκριση στον 3ο γύρο.

Το παιχνίδι θα γίνει στη «Rod Laver Arena» είναι το 5ο στο πρόγραμμα της ημέρας και θα αρχίσει στις 11:30, περίπου ώρα Ελλάδας.

