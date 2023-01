Ο Ρίνκι Χιτζικάτα από την Αυστραλία θα είναι ο παίκτης που θα βρει στον δρόμο του ο Τσιτσιπάς την Τετάρτη.

Ενας Αυστραλός με γιαπωνέζικες ρίζες, θα είναι επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open.

Ο λόγος για τον 21χρονο Ρίνκι Χιτζικάτα, Νο169 στον κόσμο, ο οποίος έκανε μεγάλη ανατροπή από 0-2 και κέρδισε με 3-2 τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν (4-6, 4-6, 6-3, 7-6, 6-3).

Ο Χιτζικάτα έφτασε στην ανατροπή μετά από 4 ώρες και 25 λεπτά αγώνα, αντέχοντας στους 21 άσους και τους 63 winners του αντιπάλου του. Το στοιχείο που έκανε τη διαφορά στο ματς, ήταν τα 50 αβίαστα λάθη του Χάνφμαν, όπως και αυτό το break του Χιτζικάτα στο υπέρ του 3-2 του πέμπτου σετ.

Σε άλλα ματς, ο Κάμερον Νόρι επικράτησε τον Βαν Ασί από τη Γαλλία εύκολα με 3-0 (6-0, 7-6, 6-3) και άρχισε με το δεξί μία ελπιδοφόρα πορεία στη Μελβούρνη.

Ο Σταν Βαβρίνκα μας έχει συνηθίσει σε «μαραθώνιους» σε grand slam. Σήμερα είχε έναν ακόμη, όμως τον έχασε με 3-2 από τον Μολκάν. Ο Σλοβάκος χρειάστηκε 4 ώρες και 22 λεπτά για να προκριθεί στον επόμενο γύρο (6-7, 6-3, 1-6, 7-6, 6-4), όπου θα περιμένει τον Αλιασίμ ο οποίος αν και βρέθηκε πίσω στα σετ, κέρδισε πολύ δύσκολα τον Β. Ποσπισίλ με 3-1 σετ (1-6, 7-6, 7-6, 6-3).

