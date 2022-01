Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχάρη τους δύο φιναλίστ του Australian Open για το θέαμα που πρόσφεραν.

Σε μια (ευχάριστη) κίνηση που δεν την συνηθίζει, προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το Νο4 του κόσμου με ένα ποστάρισμά του στο twitter, συνεχάρη τον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για το εκπληκτικό παιχνίδι που χάρισαν στον τελικό του Australian Open.

«Συγχαρητήρια για τον εκπληκτικό τελικό και στους δυο! Ένας αγώνας που το ζήσαμε πολύ έντονα. Τι άλλο μπορώ να πω... πραγματικά μαγική βραδιά, ακόμα και γι' αυτούς που απλώς παρακολουθούσαν» έγραψε ο Τσιτσιπάς στο ποστάρισμά του.

Congrats for an amazing final from both! A match that was intensely lived.



What else can I say… truly a magical night even for those watching